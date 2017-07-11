В Душанбе вышла книга «мудрых мыслей и изречений» президента Таджикистана

Душанбе, , 16:10 — REGNUM Книга «Мудрые мысли и изречения Президента Таджикистана, Основателя мира и национального единства — Лидера нации Эмомали Рахмона» вышла в Таджикистане, сообщает сегодня, 11 июля, таджикистанское национальной информагентство «Ховар».

"Цитатник Лидера нации охватывает широкий спектр тем, в том числе о государственной независимости, мире и национальном единстве, национальной идентичности, истории, родном языке, нравственности, воспитании и образовании, женщинах и молодежи, празднике Навруз, правовой культуре и Конституции республики», — пишет агентство.

Автор сборника — старший советник аппарата Главы государства, доктор исторических наук Зафар Сайидзода, главным редактором выступил доктор филологических наук, профессор Российско-Таджикского (славянского) университета (РТСУ) Масрур Абдуллаев.

Книга на таджикском языке издана, как отмечает «Ховар», «на уровне высокой полиграфической культуры, с использованием национальных орнаментов, в объеме 464 страниц». Ее электронный вариант обещано разместить на сайтах РТСУ и Национальной библиотеки Таджикистана.

По словам продавцов, книги, написанные президентом или посвященные ему, в Таджикистане становятся лидерами продаж. Наибольшей популярностью такие издания пользуются среди студентов, преподавателей и чиновников.

«Многие чиновники, только получившие должность, приходят к нам и покупают книги президента для своего кабинета. Так же делают и вновь назначенные директора школ. Некоторые поздравляют своих друзей с назначением на какую-либо должность и преподносят в дар книгу главы государства и его портрет», — рассказывает директор одного из книжных магазинов в Душанбе.

Отметим, что изречения президента в Таджикистане тиражируются давно и активно: наряду с многочисленными портретами Эмомали Рахмона в городах и селах стенды с цитатами «Лидера нации» можно увидеть на зданиях государственных учреждений, школ, детских садов, больниц, на жилых домах и на баннерах, установленных вдоль междугородних трасс.

Более того, в ноябре 2016 года в таджикском городе Гиссар был установлен памятник книге главы государства «Таджики в зеркале истории»: скульптура, весом около тонны, в виде раскрытой книги, созданная за счет местных бизнесменов, стоимостью около 100 тысяч рублей. Как отметил тогда начальник отдела образования Назри Асадзода, «это монумент великой книге, и даже такими огромными формами, а высота и ширина книги составляют 4 и 6 метров, невозможно передать всю ценность издания».