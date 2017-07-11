Дожди и сильный ветер ожидаются в Смоленской, Тульской и Орловской областях

Смоленск, , 16:03 — REGNUM В Смоленской, Тульской и Орловской областях в среду, 12 июля, ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщают во вторник, 11 июля, региональные управления МЧС.

Так, по данным синоптиков, в Смоленской области 12 июля пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди с грозами. Кроме того, в регионе ожидается усиление ветра до 7−12 метров в секунду, при грозах порывы до 15−20 метров в секунду.

В Орловской области также будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.

«Кратковременные дожди, ночью местами небольшие, днем в отдельных районах сильные, местами грозы, — говорится в сообщении МЧС. — Ветер южный 5−10 метров в секунду, при грозе местами до 18 метров в секунду».

Дожди и сильный ветер «накроют» и Тульскую область.

«Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, местами гроза, — отмечается в сообщении. — Ветер западной четверти 5−10 метров в секунду, при грозе порывы 13−18 метров в секунду».