Екатеринбургу вновь обещают построить новый зоопарк

Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM В Екатеринбурге к 2023 году планируют построить новый зоопарк. Его площадь составит 35 гектаров — в 17 раз больше, чем у нынешнего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Открытие первой очереди в 19 гектаров планируется приурочить к 300-летию Екатеринбурга. Зоопарк разместят в новом жилом районе Новокольцовский на юго-западе Екатеринбурга. В нём будут представители животного мира из Евразии Южной и Северной Америки, Африки, Антарктиды и Австралии.

«Одним из нововведений зоопарка станет объединение отдельных павильонов в единый комплекс с помощью крытых галерей, поэтому посетители в холодное время года смогут осмотреть вольеры, не выходя из теплых помещений», — отмечают в мэрии.

Для гостей также будут созданы игровые площадки и зоны отдыха с разнообразной растительностью. Кроме того, планируется просветительская деятельность. Этим займётся современный досуговый центр.

«С помощью специальных образовательных программ, рассчитанных на разные возрастные группы, зоологи будут привлекать внимание к проблеме защиты животных, сохранению биологического разнообразия планеты», — заявили в мэрии.

Кроме того, в планах значится ветеринарный комплекс с современными операционными лабораториями и карантинным блоком.

Отметим, зоопарк Екатеринбурга ведёт свою историю с 1930 года. На рубеже 1990-х его чуть было не закрыли по причине ветхости зданий. Но затем удалось провести реконструкцию и зоопарк обрёл новую жизнь.

Правда, звери и пернатые размещаются всего на двух гектарах. Попытки выбить площадь больше, чем сейчас, предпринимались ещё до создания зоологического сада. Но по разным причинам они оказались тщетными.

В 1947 году городской совет Свердловска закрепил за зоопарком 23 гектара в Зелёной роще. Группа архитекторов разработала проект, который в 1954 году утвердило Минкультуры СССР. Но денег на воплощение проекта в жизни не оказалось.

Надежды построить зоопарк появлялись и позднее: в 1960-х, в 1980-х годах. Предлагались самые разные места. Но до реализации замысла дело так и не дошло.

Удастся ли построить зоопарк сейчас, покажет время. Ждать осталось недолго — всего шесть лет. Ожидается, что проект будет реализовывать компания «Синара-Девелопмент», которая и занималась его разработкой.