Экс-советник мэра Херсона обманул потерявшего зрение спортсмена из России

Киев, , 15:59 — REGNUM Сумму почти в два миллиона рублей, накопленную российским спортсменом Владимиром Королевым для операции по восстановлению зрения, присвоил себе бывший советник мэра Херсона по транспорту Руслан Ткаченко, передает Russia Today.

О мошенничестве рассказал сам Королев, потерявший зрение и копивший деньги на операцию. Ткаченко воспользовался тем, что с Королевым у него завязались хорошие отношения после знакомства в июле 2016 года.

Ткаченко сообщил Королеву, что вынужденно уехал с Украины, где он подвергался политическим преследованиям. Он предложил спортсмену совместный бизнес.

«У меня имелись накопления — чуть больше €20 тыс. Эти деньги я откладывал себе на операцию. Руслан узнал об этом и предложил заняться совместным бизнесом», — сказал Королев.

Как пояснил спортсмен, украинский друг уверял его, что деньги, вложенные в автотранспортный бизнес, помогут быстрее увеличить накопления, необходимые для операции.

По словам Королева, он поверил Ткаченко и отдал ему деньги. После этого украинец, несмотря на политические преследования, стал постоянно ездить в Киев. Деньги он не возвращал, а когда Королев попросил отдать их обратно, заявил, что они стали жертвами бандитского «наезда».

После этого он попросил у Королева еще денег, а затем, получив их, скрылся и перестал выходить на связь.

Как сообщает издание, Королев — мастер по выездке. Юристы сомневаются, что он может рассчитывать на возбуждение уголовного дела в отношении Ткаченко.