Экс-советник мэра Херсона обманул потерявшего зрение спортсмена из России

Киев, 11 июля 2017, 15:59 — REGNUM Сумму почти в два миллиона рублей, накопленную российским спортсменом Владимиром Королевым для операции по восстановлению зрения, присвоил себе бывший советник мэра Херсона по транспорту Руслан Ткаченко, передает Russia Today.О мошенничестве рассказал сам Королев, потерявший зрение и копивший деньги на операцию. Ткаченко воспользовался тем, что с Королевым у него завязались хорошие отношения после знакомства в июле 2016 года.
Ткаченко сообщил Королеву, что вынужденно уехал с Украины, где он подвергался политическим преследованиям. Он предложил спортсмену совместный бизнес.
«У меня имелись накопления — чуть больше €20 тыс. Эти деньги я откладывал себе на операцию. Руслан узнал об этом и предложил заняться совместным бизнесом», — сказал Королев.
Как пояснил спортсмен, украинский друг уверял его, что деньги, вложенные в автотранспортный бизнес, помогут быстрее увеличить накопления, необходимые для операции.
По словам Королева, он поверил Ткаченко и отдал ему деньги. После этого украинец, несмотря на политические преследования, стал постоянно ездить в Киев. Деньги он не возвращал, а когда Королев попросил отдать их обратно, заявил, что они стали жертвами бандитского «наезда».
После этого он попросил у Королева еще денег, а затем, получив их, скрылся и перестал выходить на связь.
Как сообщает издание, Королев — мастер по выездке. Юристы сомневаются, что он может рассчитывать на возбуждение уголовного дела в отношении Ткаченко.