В Великобритании начнут расследование гибели людей от заражения крови

Лондон, , 16:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила правительству начать расследование в отношении гибели людей, скончавшихся от заражения крови в период с 1970 по 1994 годы, сообщает 11 июля Press Association.

Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что она и министр здравоохранения Джереми Хант решили выяснить причину данного инцидента, после того как были получены новые данные.

Так как расследование еще не завершено, о его деталях пока ничего неизвестно. Меры, применимые к людям, пострадавшим от заражения крови, также рассматриваются.

«Джереми Хант сообщил о гибели 2 тыс. 400 человек, нам необходимо установить причины этого чудовищного происшествия», — отметил представитель премьер-министра страны.

«Нам необходимо решить каким образом мы сможем помочь пострадавшим», — добавили в администрации премьер-министра.

«Эта трагедия причиняет неописуемую боль. Необходимо установить причины произошедшего», — резюмировал представитель Терезы Мэй.

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