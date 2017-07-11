На школу в Риге наложен штраф за применение русского языка

Рига, , 15:56 — REGNUM Даугавгривская средняя школа в Риге наказана штрафом за то, что учителя во время экзамена произносили пояснения по-русски. Об этом 11 июля сообщает агентство LETA.

Как рассказала глава Государственной службы качества образования (ГСКО) Латвии Инита Юхневича, учитель Даугавгривской школы, в которой обучаются представители национальных меньшинств, давала пояснения ученикам на русском языке в ходе экзамена по математике.

Экзамен проходил в присутствии инспектора ГСКО, который сообщил о факте нарушения. В соответствии с нормативными актами, в Латвии во время школьных экзаменов должен использоваться только государственный латышский язык.

«На руководство школы наложен штраф о допущенном административном нарушении», — сообщила Юхневича.

Напомним, население Латвии составляет около 2 млн человек, 40% из которых — русскоязычные. При этом только латышский язык имеет статус государственного, а русский считается иностранным.

Как сообщало ИА REGNUM, латвийский центр государственного языка потребовал объяснений от новоизбранного мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, который был замечен в использовании русского — то есть иностранного — языка. «Нарушение» Элксниньш допустил во время пресс-конференции, ответив по-русски обратившемуся к нему журналисту. Разъяснить свой поступок мэр города должен до 13 июля.

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