Жуковский, Московская область, , 15:38 — REGNUM МЧС опровергает информацию о пожаре в Жуковском

Информация о взрыве и последовавшем за ним пожаре на аэродроме в подмосковном Жуковском не соответствует действительности. В указанном районе проходят учения спасателей, передает 11 июля радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя регионального центра МЧС.

Учения экстренных служб проводятся в Жуковском в преддверии международного аэрокосмического салона «МАКС-2017», который откроется здесь 18 июля и продлится до 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля очевидцы рассказали о пожаре, возникшем на аэродроме «Раменское» в Жуковском. По их словам, возгоранию предшествовал взрыв самолета. В тушении пожара были задействованы вертолеты.

Напомним, международный авиакосмический салон (МАКС) проходит раз в два года в подмосковном Жуковском, на аэродроме летно-исследовательского института имени Михаила Громова. Первая такая выставка состоялась в 1993 году.

МАКС — крупнейшая в Восточной Европе выставка авиатехники — проводится для демонстрации достижений отечественной авиационной промышленности. В рамках авиасалона проходят также научные конференции и симпозиумы под эгидой государственного научного центра России — ЦАГИ.

Читайте ранее в этом сюжете: На аэродроме в Жуковском горит самолет — СМИ