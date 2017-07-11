В Москве завершилась церемония прощания с журналистом Носиком

Москва, , 15:16 — REGNUM Церемония прощания с известным блогером и медиа-менеджером Антоном Носиком завершилась в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве. Об этом сообщают во вторник, 11 июля, Вести.Ru.

«Более часа люди шли с цветами к его гробу, установленному в зале на втором этаже ЦДЛ», — говорится в сообщении.

Проститься с журналистом и блогером пришли генеральный секретарь Евроазиатского Еврейского конгресса Михаил Членов, главный раввин России Берл Лазар, писатель Арсен Ревазов, предприниматель Демьян Кудрявцев и другие публичные люди.

Отметим, что Носика похоронят на Востряковском кладбище в Москве 11 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист и блогер Антон Носик скончался 9 июля в Москве в возрасте 51 года. Как пояснила его супруга, смерть блогера наступила из-за внезапной остановки сердца, когда он гостил на даче у друзей.

Читайте также: В Москве скончался блогер Антон Носик

Читайте также: Названа причина смерти журналиста Антона Носика