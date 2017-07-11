Сенатор Нарусова отказалась от служебного автомобиля и просит компенсацию

Москва, , 15:07 — REGNUM В комитет Совета Федерации поступила просьба сенатора Людмилы Нарусовой о компенсации расходов в связи с отказом от использования служебного автомобиля Ford Mondeo, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам зампреда комитета Владимира Полетаева, такая компенсация предусматривается законом «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы».

Однако, уточнил Полетаев на заседании комитета, размер компенсации не определен — раньше в Совфеде за ней не обращались. Он предложил дать поручение правовому управлению палаты разработать соответствующий нормативный документ.

В Госдуме есть утвержденный размер компенсации, уточнил на заседании начальник транспортного отдела управления делами президента Анатолия Тюкова.

По его словам, он зависит об объема двигателя и составляет от 2,4 до 3 тыс. рублей в месяц за машину и 1,2 тыс. рублей за мотоцикл.

На заседании приняли решение подготовить к середине сентября 2017 года заключение и выработать размер компенсации в случае, если сенатор отказался пользоваться служебным автомобилем.