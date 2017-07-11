«Боец без правил» Дацик потребовал вызвать в суд Волочкову

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела обвиняемого в нападении на бордель Вячеслава Дацика на 17 августа 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Дацик заявил себя «потерпевшим» и этническим белорусом, потребовав переводчика.

Боец ММА (смешанные боевые искусства) по прозвищу «Рыжий Тарзан», которого обвиняют в нападении на предполагаемых проституток в мае 2016 года, ходатайствовал о предоставлении ему времени, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Дацик утверждает, что написал более 500 ходатайств и жалоб в ходе предварительного следствия, но они из дела «куда-то пропали», кроме того, стороне защиты якобы не предоставляют видеозаписи так называемого «голого марша», либо предоставляют не полностью.

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Напомним, по версии следствия, 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал людей, которых счел проститутками и клиентами, на улицу в голом виде и погнал в отдел полиции. Дацик полагает, что ведет борьбу с борделями, через которые американские недоброжелатели намеренно заражают россиян СПИДом. В зале суда, находясь в клетке, Дацик также заявил, что полицейские крышуют этот бизнес, а сам он является потерпевшим. Ему вменяют статьи 162, 139 и 116 УК РФ.

Судья Юрий Гершевский удовлетворил ходатайство и перенес заседание на август. Дацик также попросил предоставить ему переводчика на белорусский язык, так как считает себя этническим белорусом, но суд ему в этом отказал. Позднее судья сделал ему несколько замечаний за чересчур экспрессивные высказывания в адрес сутенеров и проституток, на что Дацик возразил, что говорит, как может, так как чужую «мову не разумеет». «Но вы-таки попытайтесь, Дацик!» — откликнулся судья Гершевский.

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«Рыжий Тарзан» представлялся жителем Российской империи, объявил, что все свои заявления будет писать руническими символами, которые считает русским языком, и попросил переводчика с этого языка на «российский язык». «Я сам их переведу», — сказал судья Гершевский. Дацик заметил, что и раньше в других процессах судьи обещали самостоятельно переводить руны, но почему-то так и не смогли.

Дацик также потребовал, чтобы в зале присутствовали все журналисты и телевизионщики, какие пожелают, за исключением телеканала «Россия», который, как считает подсудимый, выпускал о нем лживые материалы. Затем он придвинулся ближе к сотрудникам канала и попытался донести до них свою точку зрения. «Дацик, оставьте телеканал «Россия» в покое!» — призвал его судья.

Дацик ходатайствовал также о том, чтобы его мама получила статус общественного защитника по делу, но Гершевский отказал. «Слава, ты потерпевший, а я твой вечный представитель», — восклицала мать Дацика из толпы слушателей.

Отказал суд и в использовании полиграфа. В целом, Дацик передал суду 86 заявлений и ходатайств, решения по большинству из которых были отложены. В частности, он потребовал вызвать в суд балерину Анастасию Волочкову и председателя парламента Ленобласти Сергея Бебенина, осужденного «авторитета» Владимира Барсукова (Кумарина), съемочную группу фильма «Брат-2» и других людей.

Кроме того, Дацик обещал, что будет оспаривать результаты процесса в Конституционном суде и ЕСПЧ, так как считает, что его права кругом нарушены. «А если я вас оправдаю, Дацик?» — поинтересовался Гершевский. «Так всё равно, ради будущих обвиняемых!» — пояснил «Рыжий Тарзан».

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Напомним, что Дацик в декабре 2012 года был приговорен к пяти годам колонии за серию ограблений салонов сотовой связи. Находясь под следствием, Дацик бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище. В Норвегии он отбыл срок за незаконное ношение оружия, а затем был депортирован в РФ. В марте 2016 года Дацик освободился из колонии.

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