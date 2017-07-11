Демократические силы Сирии отбили город, в котором располагался лагерь ИГ*

Дамаск, , 14:54 — REGNUM Коалиция, поддерживаемая США, заявила, что захватила город на севере Сирии, в котором располагалась тренировочная база боевиков, сообщает 11 июля Associated Press.

Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали лагерь в честь бывшего террориста номер один Усамы Бен Ладена.

Представитель Демократических сил Сирии (ДСС) Мустафа Бали заявил, что военные взяли под контроль город Аль-Укайрши, находящийся в 14 км от Ракки — столицы террористов в Сирии.

Напомним, операция Демократических сил Сирии при воздушной поддержке ВВС США по освобождению Ракки — столицы террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началась 6 июня.

Тем не менее, продвижение коалиции практически не наблюдается. Так, 30 июня боевики сумели отбросить ДСС с выгодных позиций в городе.

Однако, как отмечают аналитики, после освобождения иракского Мосула стоит ожидать активизации сил, освобождающих Ракку, но данный процесс также потребует длительного времени.

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