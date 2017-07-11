Лайнер «Князь Владимир» может начать круизы в Турцию

Симферополь, , 14:34 — REGNUM Осенью 2017 года лайнер «Князь Владимир» может начать круизы из Сочи в Стамбул. Об этом «Крыминформу» сообщил генеральный директор оператора судна ООО «Черноморские круизы» Евгений Берков.

«Осенью мы попробуем возобновить сообщение между Сочи и Стамбулом. В данном случае многое зависит и от турецких коллег, поскольку в том виде, в котором сейчас идёт обсуждение — это вопрос паритетности. То есть российское судно будет ходить из Сочи в турецкие порты, а турецкое судно на тех же условиях будет заходить в российские порты», — заявил Берков.

По его словам, включить Стамбул в круизный маршрут лайнера планировалось с самого начала, однако от идеи пришлось отказаться из-за охлаждения отношений между Россией и Турцией.

«Турецкие власти запретили заход в турецкие порты судов, идущих из портов Крыма, что исключило наше участие в этой международной программе», — указал Берков.

Он также указал, что круизная программа «Князя Владимира» в Крым будет выполнена в полном объеме и завершится, как и запланировано, в октябре.

Отметим, что морское сообщение между курортными городами Кавказа и Крыма восстановлено по поручению президента России Владимира Путина. В первый регулярный круиз лайнер «Князь Владимир» отправился 11 июня. Недельный круиз проходит по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.

Затрагивая тему включения новых крымских портов в маршрут, генеральный директор компании «Черноморские круизы» Евгений Берков ранее указывал, что это будет зависеть от возможностей обслуживания — инфраструктура далеко не всех портов Республики Крым и Севастополя находится в удовлетворительном состоянии для того, чтобы принять лайнер.

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