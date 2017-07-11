Симферопольские чиновники игнорируют Генплан крымской столицы

Симферополь, , 14:29 — REGNUM Проект переноса ЛЭП входит в противоречие с новым Генеральным планом Симферополя, согласно которому на перекрёстке улиц Ялтинской и Объездной должна быть построена многоуровневая транспортная развязка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский общественник Илья Изотов.

«Если ЛЭП будет перенесена вглубь леса, то строить эту развязку будет негде. А если ещё добавить сюда активно проталкиваемый администрацией Симферополя антисоциальный проект «Академия» — четыре девятиэтажки в зелёной зоне — то огромный транспортный затор без этой развязки гарантирован. Но, к сожалению, в последние годы у администрации стало традицией принимать градостроительные решения без расчёта общей ситуации в микрорайоне. Складывается ощущение, что в администрации вообще не понимают, что такое комплексное освоение и застройка территории», — отметил общественник.

По его словам, в этом микрорайоне помимо Соборной мечети планируется строительство двух новых общежитий КФУ и четырёх многоэтажек комплекса компании «Монолит» «Академия». Причём в комплексе, во взаимосвязи друг с другом эти крупные проекты чиновники не рассматривают — только по отдельности.

«Они не учитывают транспортную нагрузку, экологическую ситуацию, количество парковочных мест в микрорайоне. В результате застройка и развитие территории ведётся хаотично, без учёта мнения и потребностей жителей. Возвращаясь к проекту переноса ЛЭП, просим специалистов рассмотреть возможность подземной прокладки высоковольтной линии электропередачи, которая позволит значительно уменьшить наносимый экологии вред и сохранить благоприятную среду проживания местных жителей», — уточнил Илья Изотов, подчеркнув, что технология горизонтального бурения позволяет проложить кабель под землёй в короткие сроки и с минимальной вырубкой деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские общественники борются с незаконной вырубкой двух гектаров леса в Симферополе, которую чиновники городской администрации запланировали из-за переноса линии электропередачи, которая требуется в связи со строительством Соборной мечети.

Последние публичные слушания по планировке Симферополя, на которых должны были обсуждать судьбу проекта переноса ЛЭП, отменили якобы из-за нарушений неравнодушных активистов.

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