«Круглые столы» эффективнее митингов: право на свободу собраний в Татарии

Казань, , 14:24 — REGNUM

Председатель Общественной палаты Татарии Анатолий Фомин, выступив на заседании Госсовета РТ 11 июля, назвал лучшей альтернативой собраниям и митингам «круглые столы». Заслушав доклад Фомина, депутаты решили проработать наиболее болезненные вопросы, озвученные в нём, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фомин, в частности, отметил, что в республике на сегодня зарегистрировано более шести тысяч некоммерческих организаций.

«Наблюдается повышение гражданской активности общества. Стихийно появляются группы активных граждан, такие как незарегистрированные объединения обманутых дольщиков и вкладчиков. Они действуют активно, влияя на состояние общества», — добавил председатель республиканской Общественной палаты.

По завершению доклада депутат Артём Прокофьев пожаловался на проблемы со свободой собраний в регионе.

«Меня удивило, что в вашем выступлении вопрос свободы собраний, хотя мы и говорим о гражданском обществе, больше подан в критическом ключе. Но вы же знаете, что это базовые ценности, которые приняты во всём мире, — заявил депутат. — У нас свобода собраний ограничена и трудно реализовать это право. Я пять раз пытался изменить закон в республике. Общественная палата — независимая структура, потому прошу изучить вопрос о том, как обстоят дела со свободой собраний».

На это Анатолий Фомин отметил, что тему изучат, но лично его мнение, что процесс обмена мнениями наиболее эффективен через «круглые столы».

«Я считаю, что формат «круглых столов» и общественных слушаний более эффективен, чем собрания и митинги. Круглые столы заканчиваются всегда рекомендациями для властных структур», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госсовет Татарии 11 июля провёл своё 30-е заседание. На нём были рассмотрены свыше 30 вопросов, из которых более трети — это региональные законопроекты.

Данное заседание стало последним перед депутатскими каникулами. Следующая сессия пройдёт в сентябре.