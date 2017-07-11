Росгвардия сообщила об угрозах в адрес сотрудников

Москва, , 14:13 — REGNUM Сотрудники Росгвардии, которые обеспечивают безопасность во время массовых общественно-политических мероприятий, получают сообщения с угрозами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Организаторы и непосредственные участники такого рода мероприятий, получившие на свои действия как всегда адекватную реакцию в соответствии с законом, инициируют появление негативных публикаций, угрожают им самим (сотрудникам Росгвардии), их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ», — отмечается в сообщении .

Ведомство отмечает, что готово к диалогу по существу с представителями средств массовой информации и общественниками, но при этом не будет терпеть обвинений и оскорблений в свой адрес и будет обеспечивать защиту сотрудников в судебных инстанциях в установленном законом порядке.

Также Росгвардия отвергла обвинения в излишней жесткости при пресечении провокационных акций.