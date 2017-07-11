За полгода 59 липецких детей-сирот получили квартиры

Липецк, , 14:15 — REGNUM С начала 2017 года в Липецкой области в отдельные благоустроенные квартиры заселились 59 детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, жилье для этой категории детей администрация приобретает на первичном рынке.

Распределением специализированного жилищного фонда занимается подведомственная структура регионального управления ЖКХ — ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда». Оно заключает договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области. В июле из муниципальной собственности в спецжилфонд переданы девять квартир в городе Ельце. Они расположены в новом микрорайоне с развитой инфраструктурой. К концу месяца ключи от квартир вручат детям-сиротам.

Еще шесть однокомнатных квартир со всеми удобствами и с полной строительной отделкой приобретены для детей-сирот в городе Грязи. Управление ЖКХ области потратило на них из регионального бюджета 6,7 млн рублей. Квартиры оборудованы сантехникой, газовыми плитами, счетчиками воды и газа, пластиковыми окнами, датчиками дыма со звуковой сигнализацией. Вручение ключей и заселение в Грязях намечено на сентябрь.

По мнению главы администрации Липецкой области Олега Королева, невозможно повысить качество жизни без обеспечения всех нуждающихся жильем, и в этом государство должно помочь самым незащищенным слоям населения.

«Задача органов власти — обеспечить финансовую доступность жилья. Для этого мы будет усиливать областные жилищные программы и, не снижая общих темпов, вводить социальное жилье», — заявил Королев.