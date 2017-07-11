Симферополь: «показательная дорога» разрушилась через два года

Симферополь, , 14:09 — REGNUM На отремонтированной менее двух лет назад дороге по улице Леси Украинки в Симферополе обнаружены ямы и разрушен тротуар. Об этом сообщили по итогам рейда участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.

«В ходе выезда общественники зафиксировали ряд нарушений целостности дорожного полотна на улице Леси Украинки, ремонт которой завершился осенью 2015 г. и обошелся бюджету в 144 млн рублей», — говорится в сообщении.

В ходе капитального ремонта двухкилометрового участка улицы, который продолжался с 15 июля по 30 октября 2015 года, было убрано старое основание дороги и сделано новое, положены два слоя асфальта, установлен новый бортовой камень, а также обустроены пешеходные дорожки по обе стороны проезжей части и оборудованы заезды к домам.

Из дороги сделали пример показательного ремонта — она должна была продержаться десятки лет.

Тем не менее на въезде на улицу активисты обнаружили «россыпь» ям, которая располагается на всю ширину одной из сторон движения до самого тротуара, а также несколько ям на стыке двух линий движения и большую «метровую» яму, которую водители вынуждены объезжать.

«Все эти нарушения — на одной полосе движения на участке протяженностью в 50 метров», — указывают в ОНФ.

Разрушения полотна протянулись и на следующем участке дороги, затронув часть пешеходной зоны. При этом, по словам автомобилистов, количество ям стремительно растет. По словам активистов, дорогостоящая дорога на этом участке, мало чем отличается от лидеров голосования «убитых» дорог Крыма.

Напомним, 28 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов возмутился глубиной ям в центре Симферополя и поручил Службе автомобильных дорог помочь властям крымской столицы в ликвидации наиболее опасных разрушений дорожного полотна. В начале июля глава Крыма распорядился выделить Симферополю на дорожные работы дополнительно 213 млн рублей.

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