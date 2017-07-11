«Будет эффект сковородки»: реновация лишит Москву последних кустов?

Москва, , 14:48 — REGNUM Проект сноса и расселения пятиэтажек значительно ослабит экологический «защитный пояс» Москвы, считает руководитель Всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, программа «великого переселения народов» предусматривает оставить лишь 15% зеленого массива на придворовых участках, тогда как сейчас зеленые насаждения занимают 70−80% территорий жилых массивов. Такие выводы он сделал, анализируя нормативно-правовые документы экологической стратегии, принятой столичным правительством до 2030 года.

«Если сейчас 70−80% квартала занимают зеленые насаждения, все остальное — хрущевки, то сейчас предусматривается всего 15%, а все остальное — это застройка. Говорится, что будет зелёное, а реальность такая, что будут парковки, дома, заасфальтированные площадки, а непосредственно экологическая территория, которая дышит, — всего 15%. Это максимум», — уверен Менжерицкий.

По мнению эколога, в новых жилых комплексах тяжело будет переносить жаркую погоду. Причина тому — слабое поглощение тепла зелёными массивами из-за сокращения последних. Так как зелёная территория является теплорегулятором, она поглощает тепло и выдает кислород. «Запечатанные территории», напротив, будут отдавать тепло обратно.

«Если трава поглощает всякие вредные вещества, обеззараживает выхлопы, то здесь будет обратно в атмосферу отбрасываться, будет эффект сковородки», — заявил Менжерицкий.

По его словам, также пострадает гидроэкология, так как при увеличении автомобилей и соответствующих выхлопов, все отходы будут попадать непосредственно в почву.

«Чем концентрированнее народонаселение, тем больше отходов, машин. Это аксиома. Если уплотнение будет трехкратное, а то и пятикратное по некоторым проектам, соответственно количество автомобильного трафика тоже возрастает в 3−5 раз, и вы получаете весь букет выхлопов, которые оседают на стенах домов, отравляют почву и портят воду», — считает эколог.

Он также отметил, что на баланс водного пространства негативно влияет вырубка лесов, так как лес является естественным гидрорегулятором. Сначала он сохраняет воду, затем постепенно отдает накопившуюся дождевую. На данный момент в Московском регионе существует проблема нехватки лесного массива.

«Мы вырубаем леса со страшной скоростью. Например, по советским генпланам по Москве и Московскому региону полагалось 168 тысяч гектаров лесов, это такой лесозащитный пояс, сейчас из них осталось 60 000 гектаров. Почти в 3 раза меньше осталось. Мы лишились естественного регулятора», — подчеркнул эколог.

Добавим, ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что «вместо одного утраченного дерева будем высаживать новое, причём крупномер, а там, где это возможно ‑ и два дерева взамен одного». В тоже время по мнению эколога Антона Хлынова, новые деревья действительно вырастут до тех же размеров, что сейчас, но только через несколько десятков лет.

«И вместо пятиэтажек будут более высокие дома», — подчеркнул он.

Напомним, на Урбанистическом форуме в Москве руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что вырубленные в рамках программы реновации деревья и кустарники восстановят в границах прежних районов. По его словам, реновировать зеленые насаждения планируется в объеме до 150 гектаров в год.