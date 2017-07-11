В Екатеринбурге вновь заговорили о второй ветке метро

Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В Екатеринбурге чиновники не оставляют темы строительства второй линии метро. Надежды они возлагают на предстоящее в 2023 году 300-летие города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о строительстве второй ветки метро стал основным на прошедшем сегодня, 11 июля, заседание Координационного совета администрации города Екатеринбурга по инвестициям. Заместитель генерального директора института «Уралгипротранс» Владимир Веселовский напомнил собравшимся, что в 19 767 году планировалось три линии. Концепция осталась в силе и сейчас. Если все линии будут построены, то более миллиона жителей окажутся от него в шаговой доступности, а инвестиционная привлекательность города возрастёт, полагают чиновники.

Вторая ветка должна состоять из девяти станций. Стоимость работ оценивают в 75 млрд рублей. Как полагают учёные, если начать строительство сейчас, то вполне реально успеть к 2023 году. Ускорение может быть достигнуто за счёт внедрения новых технологий.

При этом ключевой вопрос — финансовый. На первую ветку 60% денежных средств потратил муниципалитет. Потянет ли он такие же объёмы при строительстве второй? В любом случае, без помощи из областного и федерального бюджетов не обойтись, отмечают эксперты.

Напомним, строительство метро в Екатеринбурге не ведётся уже несколько лет. В качестве возможной альтернативы метрополитену чиновники рассматривали наземный трамвай, двигающийся по выделенной линии. Но пока добиться финансовой помощи из федерального и областного бюджета мэрии города не удалось.

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