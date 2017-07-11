Не все пляжи в Анапе убирают вовремя

Анапа, Краснодарский край, , 13:46 — REGNUM В городе-курорте Краснодарского края Анапе десятая часть пляжей в полной мере отвечает требованиям законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Такой вывод был сделан по итогам осмотра пляжных территорий, которые депутаты обсудили на заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования горсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Мониторинг проходил при участии специалистов администрации, Роспотребнадзора, филиалов Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае и Минобороны России по Южному военному округу. Всего было осмотрено 82 пляжных территории города, а также сёл Витязево и Сукко.

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Несоответствия требованиям законодательства были выявлены на восьми пляжах, четырёх свободных территориях берега и одном пляже с неустановленным собственником. Что касается пляжей здравниц, то было сделано только одно замечание, которое устранили уже на следующий день. Обратили внимание члены комиссии и на необходимость своевременной уборки пляжей в Витязево и на Пионерском проспекте.

Отметим, что неделю назад мэрия Анапы рапортовала о том, что уборка пляжных территорий от мусора, вынесенного морем на берег, осуществляется в круглосуточном режиме. Специалисты отмечают, что летом 2017 года его выбросы значительно выше традиционных для этого времени года объёмов.

В управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму Анапы уточнили, что в период с 29 июня по 5 июля с пляжных территорий было вывезено порядка 2 тысяч тонн штормового мусора. Только за два выходных дня с пляжа на улице 40-летия Победы вывезли свыше 30 КаМАЗов.

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Работы по очистке пляжей проводились на территории протяженностью более 15 километров и охватили все популярные места отдыха — от станицы Благовещенской до Большого Утриша.

В настоящее время работы по уборке пляжа проводятся в штатном режиме. Днём выброшенный морем мусор собирают в кучи, а вывозят крупногабаритной техникой в вечернее и ночное время, чтобы не мешать отдыху гостей курорта.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный старт курортному сезону-2017 в Анапе дало масштабное театрализованное представление «Магия солнца» на главной площади города, которое состоялось 11 июня.

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