США не отвечают РФ на запросы об усыновленных детях — Кузнецова

Москва, , 13:42 — REGNUM Америка не отвечает на запросы РФ о судьбе детей, усыновленных гражданами США в России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Министерство образования озвучивало цифры. Количество запросов, которые не получили ответы, — 26 тыс.», — сказала Кузнецова, уточнив, что речь идет о запросах, касающихся мониторинга жизни детей.

За какой период в США были направлены эти запросы, омбудсмен не уточнила.

Так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей-граждан РФ в США, действует с 1 января 2013 года. Он стал ответной мерой на принятый в США акт Магнитского.