Вторник, 11 Июля 2017 года
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МЧС настаивает на том, чтобы туристы сообщали об экстремальных маршрутах

Общество

Проинформировать МЧС предлагается через официальный сайт, по электронной почте, по телефону, через отделение почтовой связи или лично при посещении территориального органа министерства

Москва, 11 июля 2017, 13:31 — REGNUM  МЧС настаивает на том, чтобы туристы сообщали в региональные органы министерства о своих экстремальных маршрутах.

Предполагается, что информация о зарегистрированных группах и индивидуальных туристах будет храниться территориальными органами МЧС по субъектам РФ в течение года, а в случае ЧС и происшествий, связанных с несчастными случаями или гибелью туристов — не менее пяти лет. Затем данная информация будет передаваться в архив.

МЧС разработало порядок информирования территориальных органов министерства о маршрутах передвижения туристов по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни

Требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории России, а также туристов и туристские группы, в том числе имеющие в своем составе детей.

Согласно опубликованному проекту приказа, представители туристских организаций, групп, а также индивидуальные туристы должны не позднее чем за 10 дней проинформировать территориальные органы МЧС в том регионе, где начинается маршрут передвижения. Проинформировать МЧС предлагается через официальный сайт, по электронной почте, по телефону, через отделение почтовой связи или лично при посещении территориального органа ведомства.

В том случае, если информирование в указанный срок данными способами невозможно, предлагается сообщить о маршруте через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, субъектов РФ, аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований МЧС, которые находятся максимально близко к точке начала маршрута. В этом случае полученная информация немедленно передается в ЦУКС территориального органа МЧС по субъекту РФ.

«В случае, если маршрут передвижения проходит по территории двух и более субъектов РФ, ответственный исполнитель ЦУКС территориального органа МЧС по субъекту РФ передает информацию о туристском мероприятии в ЦУКСы соответствующих территориальных органов МЧС по субъектам Российской Федерации, по территории которых проходит маршрут передвижения, для внесения ими сведений в журналы регистрации», — отмечается в проекте приказа.

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Туризм