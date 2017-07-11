МЧС настаивает на том, чтобы туристы сообщали об экстремальных маршрутах

Москва, , 13:31 — REGNUM МЧС настаивает на том, чтобы туристы сообщали в региональные органы министерства о своих экстремальных маршрутах.

Предполагается, что информация о зарегистрированных группах и индивидуальных туристах будет храниться территориальными органами МЧС по субъектам РФ в течение года, а в случае ЧС и происшествий, связанных с несчастными случаями или гибелью туристов — не менее пяти лет. Затем данная информация будет передаваться в архив.

МЧС разработало порядок информирования территориальных органов министерства о маршрутах передвижения туристов по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни

Требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории России, а также туристов и туристские группы, в том числе имеющие в своем составе детей.

Согласно опубликованному проекту приказа, представители туристских организаций, групп, а также индивидуальные туристы должны не позднее чем за 10 дней проинформировать территориальные органы МЧС в том регионе, где начинается маршрут передвижения. Проинформировать МЧС предлагается через официальный сайт, по электронной почте, по телефону, через отделение почтовой связи или лично при посещении территориального органа ведомства.

В том случае, если информирование в указанный срок данными способами невозможно, предлагается сообщить о маршруте через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, субъектов РФ, аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований МЧС, которые находятся максимально близко к точке начала маршрута. В этом случае полученная информация немедленно передается в ЦУКС территориального органа МЧС по субъекту РФ.

«В случае, если маршрут передвижения проходит по территории двух и более субъектов РФ, ответственный исполнитель ЦУКС территориального органа МЧС по субъекту РФ передает информацию о туристском мероприятии в ЦУКСы соответствующих территориальных органов МЧС по субъектам Российской Федерации, по территории которых проходит маршрут передвижения, для внесения ими сведений в журналы регистрации», — отмечается в проекте приказа.