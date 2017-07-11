Смольный предложил навсегда забыть о купании в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга советуют горожанам оставить надежды на то, что водоёмы в городской черте когда-либо будут пригодны для купания по своим химическим и микробиологическим показателям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил журналистам 11 июля заместитель главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий, за последний год состояние поверхностных вод города существенно не изменилось.

Основная водная артерия — Нева — по-прежнему проходит по категории «загрязненных» водоемов. С точки зрения химического состава вода, по словам чиновника, «вполне приличная», но купаться в реке не следует.

В Смольном вообще предлагают не рассчитывать на то, что купание в черте города когда-нибудь станет возможным: это произойдет только в случае прекращения работы промышленности и сельского хозяйства и возвращения города в каменный век, иронически объяснил Серебрицкий.

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Комитет по природопользованию совместно с рядом других ведомств представил доклад об общем состоянии городской среды Петербурга по итогам 2016 года.

Как отмечается, объем выбросов в атмосферу (около 530 тыс. тонн загрязняющих веществ) в 2016 году в Северной столице увеличился чуть менее чем на два процента. Власти связывают это с тем, что «промышленность оживает, а количество автотранспорта растет», отметил Серебрицкий. В прошлом году впервые с 2013 года в Петербурге было зарегистрировано больше автомобилей, чем годом ранее.

Качество воздуха в городе, по словам чиновника, вписывается как в российские нормативы, так и в нормы ЕС, с которыми в Смольном тоже сверяются для получения полноты картины.

Подавляющее большинство зеленых насаждений города находятся либо в отличном, либо в хорошем состоянии, также отметил Серебрицкий. По данным ежегодного мониторинга, 2016 году в Петербурге был несколько прохладнее нормы. Также был зафиксирован рост осадков, особенно в летние месяцы.

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