С 12 июля в РФ вступают в силу новые правила перевозки детей

Москва, , 13:25 — REGNUM С 12 июля в России начинают действовать новые правила перевозки детей в автомобилях. Теперь перевезти ребенка старше семи лет можно без автокресла, вместе с тем запрещено оставлять ребенка младше семи лет одного в припаркованном автомобиле.

Как отмечено в соответствующем постановлении правительства, ребенок младше семи лет не должен находиться без присмотра совершеннолетнего лица в стоящем транспортном средстве. В случае обнаружения такого факта водителя могут привлечь к административной ответственности.

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Дети старше семи лет могут перевозиться в машине, будучи зафиксированными штатными ремнями безопасности. Это справедливо для случаев перевозки на заднем сидении.

Дети от 7 до 12 лет, перевозимые на сидении рядом с водителем, должны удерживаться специальным устройством. Оно также необходимо в случаях отсутствия на заднем сидении ремней безопасности.

Для транспортировки ребенка младше семи лет обязательно использование специальных удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу.

«Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет», — говорится в постановлении.

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