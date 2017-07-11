Выпускников Донецкого медуниверситета высоко оценили в России

Донецк, , 16:22 — REGNUM В рамках международного сотрудничества подтвердили высокие баллы во время государственной аттестации в вузах России и Северной Осетии 64 выпускника Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 2015 года выпуска, которые уже являются врачами в районных клиниках. Они прошли государственную аттестацию в Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) по направлению подготовки «Лечебное дело».

Молодые врачи, получившие дипломы с отличием в родном вузе, подтвердили высокие баллы и в СОГМА. По результатам госэкзамена им были выданы дипломы гособразца РФ, сообщил 11 июля исполняющий обязанности ректора ДонНМУ имени Горького Григорий Игнатенко.

Также в одном из российских медицинских вузов 35 выпускников ДонНМУ 2017 года успешно прошли государственную аттестацию по направлению подготовки «Медико-профилактическое дело».

Сам же и.о. ректора Григорий Игнатенко накануне принял участие в совместном заседании Российско-китайской ассоциации медицинских университетов и Российской Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и был принят в члены ассоциации. Заседание проходило в Саратове и в нём принимали участие представители администрации более 40 медицинских и фармацевтических вузов России, Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, а также 14 представителей различных медицинских университетов КНР.

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