Финские экологи оценили ситуацию на полигоне «Красный Бор» под Петербургом

Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Финские экологи, регулярно посещающие полигон опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом, констатируют положительную динамику его работы и повышение уровня безопасности для граждан и окружающей среды. Об этом сообщил 11 июля заместитель главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что полигон уже в течение нескольких лет не принимает новые отходы. Главной задачей на сегодняшний день является обеспечение того, чтобы полигон не представлял угрозы для окружающей среды.

Также Серебрицкий напомнил, что федеральный бюджет за все годы так и не выделил средства на работы на полигоне, хотя они должны были финансироваться совместно с городской властью в пропорции 50/50. Город по мере возможностей занимался полигоном самостоятельно, отметил чиновник.

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Полигон токсичных отходов «Красный Бор» является самой больной экологической точкой не только для Петербурга и Ленинградской области: за ним с опаской следят и страны в регионе Балтийского моря.

Полигон «Красный Бор» — крупнейшая на Северо-Западе территория для размещения промышленных отходов площадью 73 га, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря, и ее будущее сильно беспокоит соседей России по Финскому заливу.

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