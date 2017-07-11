Эмомали Рахмон назвал ношение хиджаба попранием таджикских ценностей

Душанбе, , 13:03 — REGNUM «Я не раз заявлял, и хочу подчеркнуть еще раз, что в период глобализации отдельные силы, если хотят, чтобы не стало государства, первым делом уничтожают, с начала язык, а потом и культуру», — заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, на встрече с активом и представителями общественности сегодня, 11 июля, в Душанбе.

Он подчеркнул, что сегодня ведется интенсивная пропагандистская работа по навязыванию таджикам чуждых ценностей, в частности, это касается одежды.

«Ограниченный круг женщин и девушек видят религиозность не в душе, а во внешности, облачаясь в черное, и тем самым попирая наши культурные ценности, забывая о том, что Всевышнего познают душой и сердцем, а не одеждой, сатром, хиджабом и бородой», — подчеркнул"Лидер нации».

«В этой связи местным исполнительным органам государственной власти и другим ответственным структурам необходимо принять конкретные меры по предотвращению распространения данной негативной тенденции», — распорядился президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля на севере Таджикистана была образована 21 специальная группа, члены которой обходят все микрорайоны города Ходжента, торговые точки, больницы, швейные цеха, детские сады, школы и рестораны и отговаривают жительниц от ношения мусульманского платка как «чуждой таджичкам одежды».

В качестве альтернативы таджикским женщинам предлагается носить белый платок, который следует повязывать сзади, «как его надевают кулябские матери и женщины».