Повышенной радиации у Радиевого института в Петербурге нет

Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Радиационные показатели в районе расположения Радиевого института им. В.Г. Хлопина в Санкт-Петербурге находятся в пределах нормы, угрозы для жителей нет.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июля сообщил журналистам заместитель главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий.

Напомним, после публикаций СМИ прокуратуру Санкт-Петербурга просят проверить возможную утечку радиоактивных отходов на территории Радиевого института на 2-м Муринском проспекте в северной части Петербурга.

Иван Серебрицкий подчеркнул, что вопросы радиационного фона находятся в ведении Росатома, однако и городские власти проводят необходимый мониторинг. Радиометры, доставленные в окрестности Радиевого института, свидетельствуют, что показатели радиационного фона по-прежнему в пределах нормы.

Пробы брали как из почвы, так и из воды. Никакой опасности для жителей города, по словам чиновника, нет.

Как сообщалось, 6 июля 2017 года Радиевый институт им. Хлопина разместил на сайте госзакупок заказ на 48,4 млн рублей. За эти деньги необходимо демонтировать часть системы сбора жидких радиоактивных отходов. Согласно техническому заданию, подрядчик обязан построить «укрытие» для демонтажа поврежденной системы, вывезти отходы и затем благоустроить территорию.

Согласно публикациям в СМИ, эта закупка может быть вызвана тем, что Радиевый институт допустил попадание радиоактивных отходов в грунт. Депутат городского Законодательного собрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия») попросила прокуратуру разобраться, не нарушил ли институт закон «О радиационной безопасности населения».

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» ведет работы в области физики, химии, геохимии и экологии.

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