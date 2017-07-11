В Прикамье риск осложнения ситуации по энтеровирусным менингитам

Пермь, , 12:44 — REGNUM В Пермском крае отмечен рост заболеваемости по энтеровирусным инфекциям. За пять месяцев 2017 года прошлогодний показатель превышен в 2,7 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За пять месяцев 2017 года в крае зарегистрировано восемь случаев энтеровирусных инфекций, из них семь — среди детей. На территории региона организован мониторинг за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей среды (сточные воды, водопроводная вода из распределительной сети и открытых водоемов).

По прогнозам референс-центра по мониторингу энтеровирусных инфекций, в летний период 2017 года существует риск осложнения эпидемической ситуации по энтеровирусным менингитам.

Добавим, что энтеровирусные инфекции представляют собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Для заболевания характерны разнообразные клинические проявления, в том числе серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, заболевания с респираторным синдромом и другие.

Источником инфекции является человек (больной или носитель). Инкубационный период составляет в среднем от одного до 10 дней. Передача заболевания осуществляется водным, пищевым, контактно-бытовым, воздушно-капельным путями.

Стоит отметить, в 2016 году Роспотребнадзор наложил запрет на купание в водоемах и бассейнах из-за неблагополучной эпидситуации. В августе 2016 года из-за массовой инфекционной вспышки на карантин был зарыт детский сад.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермь захлестнула волна энтеровирусной инфекции