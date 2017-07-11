Произвол управляющей компании в Пензе: суд принял меры

Пенза, , 13:03 — REGNUM В Пензе суд признал управляющую компанию ООО «МУП Ленинского района» виновной в невыполнении законных требований эксперта Роспотребнадзора и назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора, руководство управляющей компании умышленно не открыло подвал, чтобы не было возможности замерить уровень шума от элеваторного узла в системе отопления дома, который мешает жильцам.

«Согласно протоколу об административном правонарушении № 163 от 03.05.2017, составленным главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, 10 апреля 2017 года законный представитель ООО «МУП Ленинского района» не явился для проведения осмотра подвального помещения жилого дома №1 на улице Захарова в Пензе, и участия в проведении замеров уровня шума в квартире № 66, а также не обеспечил присутствие своего уполномоченного представителя, вследствие чего доступ в помещение подвала, где размещено оборудование системы отопления (элеваторный узел), для осмотра и его последующего отключения не был обеспечен, — пояснили в ведомстве. — О дате, месте, времени и условиях проведения замеров уровня шума было заранее уведомлено телефонограммой».

«Таким образом, ООО «МУП Ленинского района» умышленно не выполнило законное требование должностного лица, — резюмировали в Роспотребнадзоре региона. — Постановлением судьи Ленинского районного суда Пензы от 22.06.2017 г. ООО «МУП Ленинского района» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне к административной ответственности привлечен чиновник из администрации Пензы за невыполнение требований прокуратуры. В отношении исполняющего обязанности начальника Управления ЖКХ Пензы Михаила Глушкова было возбуждено дело об административном правонарушении. В пресс-службе региональной прокуратуры на чиновника поступила жалоба от жителя города, но когда прокуратура начала проверку, то и её требования — представить необходимыедокументы никто не стал исполнять.

Постановлением Ленинского районного суда Пензы Глушков оштрафован на 2000 рублей. Необходимые для разрешения обращения гражданина документы прокуратурой района были получены, отметили в ведомстве.

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