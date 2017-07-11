Вопрос о помиловании осужденного за покушение на Путина рассмотрят 27 июля

Самара, , 12:25 — REGNUM Вопрос о помиловании гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, осужденного за подготовку покушения на президента Российской Федерации Владимира Путина, будет рассмотрен 27 июля 2017 г. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства Самары.

«5 июля в комиссию поступили документы о прошении осужденного помилования, — сообщили в пресс-службе. — Рассмотрение прошения назначено на 27 июля».

Отмечается, что решение комиссии при губернаторе Самарской области, которая должна принять положительное или отрицательное решение, не будет являться окончательным.

11 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что осужденный за подготовку покушения на президента РФ Владимира Путина 33-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин написал в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области. Мужчина, осужденный на 10 лет тюрьмы в 2013 году, запросил помилование у президента РФ.

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