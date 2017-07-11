В Китае введен «желтый» уровень опасности из-за аномальной жары

Пекин, , 12:24 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении на территории сразу нескольких провинций «желтого» уровня общественной опасности из-за установления аномально жаркой погоды.

В ближайшие три дня столбики термометров в северо-восточных провинциях и Синьцзян-Уйгурском автономном районе не опустятся ниже 35 градусов по Цельсию. Рекордные температурные максимумы были установлены в 11 уездах Синьцзяна и провинции Ганьсу, пишет «Жэньминь жибао».

Абсолютный температурный рекорд был установлен в городе Тюрпан, расположенном на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, где воздух прогрелся до 47,8 градусов.

По прогнозам синоптиков, жара на севере КНР продержится еще несколько дней, после чего атмосферный фронт двинется дальше на юг. В последний раз столь высокие температуры устанавливались на севере Китая в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 июля в провинциях Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хунань и Юньнань был введен повышенный «синий» уровень общественной опасности из-за проливных дождей.

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