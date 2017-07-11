На сайте Минобразования Украины появились эротические фото

Киев, , 11:57 — REGNUM Неизвестные хакеры, которые взломали сайт министерства образования и науки Украины, разместили на главной странице фотографии обнаженной девушки. Об этом сообщают во вторник, 11 июля, «Украинские новости».

«Неизвестные разместили эротические фото на главной странице сайта Министерства образования и науки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снимки сопровождались надписью в адрес обнаженной девушки и «поздравление с годовщиной». Кто взломал правительственный сайт пока неизвестно.

В данный момент работа ресурса восстановлена.

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