Симферополь: после критики Аксёнова начали устранять ямы на дорогах

Симферополь, , 11:59 — REGNUM Ямы на дорогах Симферополя устраняют три компании-подрядчика за свой счёт. Об этом 11 июля сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев, передаёт «Крыминформ».

"Могу поблагодарить депутатов Аржанцева, Бабашова и фирму «Крымдорстрой». Это компания, которую мы хорошо знаем, и она нам вообще серьезно помогает. Они и литой асфальт делали за свой счет зимой, и рынок на улице Козлова сносили бесплатно. Такие предприятия и люди приносят пользу городу», — заявил Бахарев.

По данным «Крыминформа», с Аржанцевым, в частности, связана компания «Юждорстрой», а с Бабашовым — «Альт-Эра».

Между тем Бахарев указал, что основные ремонтные работы в 2017 году начнутся в середине августа. В настоящее же время идёт «этап ремонта дорог на условиях благотворительности».

«К концу июля пройдут торги, и с середины августа пойдет практический ремонт дорог. Это будет освоение 114 млн рублей, а также 102 млн рублей на внутридомовые территории, а чуть позже начнем осваивать и 227 млн рублей, которые дает нам Совмин, по ним мы задекларировали 13 дорог», — указал глава городской администрации.

Отметим, что 28 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов возмутился глубиной ям в центре Симферополя и поручил Службе автомобильных дорог помочь властям крымской столицы в ликвидации наиболее опасных разрушений дорожного полотна.

«Выйдите, посмотрите, ул. Субхи возле прокуратуры, там ямы уже такие, что невозможно проехать, только на бульдозере. Улица Сергеева-Ценского. Глубина ям уже зашкаливает. Хотя бы здесь предпринять меры, люди машины бьют», — констатировал Аксёнов.

В начале июля глава Крыма также распорядился дополнительно выделить Симферополю 213 млн рублей на дорожные работы. По данным департамента городского хозяйств администрации Симферополя, на работы потребуется около 800 тонн асфальтобетонной смеси.