Вторник, 11 Июля 2017 года
12:08:12 МСК

Симферополь: после критики Аксёнова начали устранять ямы на дорогах

Общество

Подрядчики устраняют недочеты за свой счёт

Симферополь: после критики Аксёнова начали устранять ямы на дорогах
Paweł Kuźniar
Плохие дороги

Симферополь, 11 июля 2017, 11:59 — REGNUM  Ямы на дорогах Симферополя устраняют три компании-подрядчика за свой счёт. Об этом 11 июля сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев, передаёт «Крыминформ».

"Могу поблагодарить депутатов Аржанцева, Бабашова и фирму «Крымдорстрой». Это компания, которую мы хорошо знаем, и она нам вообще серьезно помогает. Они и литой асфальт делали за свой счет зимой, и рынок на улице Козлова сносили бесплатно. Такие предприятия и люди приносят пользу городу», — заявил Бахарев.

По данным «Крыминформа», с Аржанцевым, в частности, связана компания «Юждорстрой», а с Бабашовым — «Альт-Эра».

Между тем Бахарев указал, что основные ремонтные работы в 2017 году начнутся в середине августа. В настоящее же время идёт «этап ремонта дорог на условиях благотворительности».

«К концу июля пройдут торги, и с середины августа пойдет практический ремонт дорог. Это будет освоение 114 млн рублей, а также 102 млн рублей на внутридомовые территории, а чуть позже начнем осваивать и 227 млн рублей, которые дает нам Совмин, по ним мы задекларировали 13 дорог», — указал глава городской администрации.

Отметим, что 28 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов возмутился глубиной ям в центре Симферополя и поручил Службе автомобильных дорог помочь властям крымской столицы в ликвидации наиболее опасных разрушений дорожного полотна.

«Выйдите, посмотрите, ул. Субхи возле прокуратуры, там ямы уже такие, что невозможно проехать, только на бульдозере. Улица Сергеева-Ценского. Глубина ям уже зашкаливает. Хотя бы здесь предпринять меры, люди машины бьют», — констатировал Аксёнов.

В начале июля глава Крыма также распорядился дополнительно выделить Симферополю 213 млн рублей на дорожные работы. По данным департамента городского хозяйств администрации Симферополя, на работы потребуется около 800 тонн асфальтобетонной смеси.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры