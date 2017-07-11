В Оренбуржье корпоративный маткапитал получили 12 семей

Оренбург, , 11:25 — REGNUM В Оренбургской области наряду с федеральным и региональным материнскими капиталами предприятие «Саракташхлебопродукт» ввело свой, корпоративный, маткапитал. Пока это первое и единственное сельское предприятие в регионе, которое из собственных средств выдает многодетным семьям материнский капитал в дополнение к региональному. С 2013 года выплату получили уже 12 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсоцразвития Оренбуржья.

В случае рождения третьего ребенка сотрудникам выделяется по 100 тысяч рублей. В День семьи, любви и верности, 8 июля, две семьи получили сертификат на корпоративный капитал. Чиновники всячески стараются обратить внимание других местных предприятий на «Саракташхлебопродукт» и взять их опыт в качестве образца. Однако пока сторонников внедрения корпоративного маткапитала больше нет.

Стоит отметить, что с 2011 года на территории Оренбургской области введен региональный материнский капитал, размер которого в 2017 году составляет 116,9 тыс. рублей. С начала реализации сертификат получили 26 904 семьи, с начала 2017 года — 1645 многодетных семей.