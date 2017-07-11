МОМ: В мире насчитывается 244 млн мигрантов

Берн, , 11:20 — REGNUM Около 23 млн людей во всем мире готовятся к миграции, пишет 11 июля Berliner Morgenpost, ссылаясь на официальные данные ООН.

Исследование института Гэллапа показало, что в 160 странах мира около 710 млн человек не исключают, что «в будущем они сменят место жительства». 66 млн заявили, что «имеют планы переехать в течение ближайших 12 месяцев».

В ходе исследования выяснилось, что США являются наиболее популярной страной среди тех, кто «планирует покидать свою родину», за ними следуют другие развитые страны: Великобритания, Саудовская Аравия, Канада, Франция и Германия.

По статистике, каждый третий планирует переехать в развивающиеся страны. Большая часть людей, стремящихся эмигрировать, проживают в Индии и Нигерии.

Международная организация по делам миграции (МОМ) сообщает, что в настоящее время в мире насчитывается 244 млн мигрантов.