В Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась почти в 2 раза

Красногорск, , 11:07 — REGNUM В Московской области за 5 месяцев 2017 года смертность от туберкулеза снизилась на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Подмосковье, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, за пять месяцев в Подмосковье от туберкулеза умерло на 51 человека меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В целях раннего выявления заболевания в области проводятся профилактические осмотры на туберкулез. С начала 2017 года профосмотр прошли порядка 2 миллионов жителей области.

В области работают 14 медорганизаций, 28 кабинетов на базе центральных районных больниц, где оказывают медицинскую помощь больным туберкулезом.

Для привлечения кадров врачи-фтизиатры включены в региональную программу соципотеки.

Подмосковье по показателю смертности от туберкулеза занимает 11-е место среди субъектов РФ.

Забралова отметила, что по итогам пяти месяцев 2017 года в Московской области также снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, ДТП, показатель младенческой смертности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в России показатель смертности от туберкулеза снизился на 15%, а в 2015 году снижение составляло 9%. Заболеваемость также снизилась — на 7,8% и составила 53,3 на 100 тысяч населения. В 2016 году заболели 78 тысяч человек, включая все формы заболевания. Это свидетельствует о том, что эпидемическая ситуация в РФ улучшается.

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