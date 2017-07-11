Памятник алтайским дорожникам открыли на Чуйском тракте

Горно-Алтайск, , 11:00 — REGNUM На живописном перевале Чике-Таман в Онгудайском районе Республики Алтай в торжественной обстановке открыт памятник строителям Чуйского тракта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, скульптура изображает дорожника — строителя Чуйского тракта. Одежда и рабочие аксессуары соответствуют послевоенному времени. Высота композиции — 2,3 м, в качестве материала использован чугун, автор — Алексей Агриколянский.

В церемонии приняли участие глава региона Александр Бердников, помощник президента России Игорь Левитин, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

«Для меня это событие дорого и значимо, потому что я родился и вырос на Чуйском тракте, — сказал Бердников. — Мой отец, фронтовой водитель, с 1936 по 1941 год работал на ней, возил грузы. Вернувшись с войны четырежды раненным, снова возил грузы. В годы войны для многих людей эта дорога была дорогой жизни, как и дорога по Ладоге. По Чуйскому тракту везли продукты питания, шкуры, скот на фронт».

Руководитель региона отметил значение Чуйского тракта. Сегодня дорога обеспечивает стабильные экономические связи, соединяя Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай, а также всю Западную Сибирь с Монголией, Китаем и странами Средней Азии.

С развитием внутреннего и въездного туризма растет роль Чуйского тракта как туристического маршрута. По версии журнала National Geographic, Чуйский тракт занимает пятую строчку в перечне красивейших дорог мира.

«Важно, что дорога — это не просто бетон и асфальт, дорога — это жизнь, — сказал помощник президента Игорь Левитин. — В прошлом году президент проводил Госсовет на Алтае и сказал, что необходимо обустроить все дороги не только в техническом исполнении, но и сделать их удобными для людей, для водителей, которые на ней работают».

Начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский заверил, что дорожники приложат все усилия, чтобы сделать ее лучше и комфортнее. В текущем году на всей протяженности перевала выполнен ремонт дорожного полотна по технологии «Новачип». Новое покрытие способствует повышению сцепления с дорогой, уменьшению тормозного пути автомобилей, снижению риска аквапланирования. Во время ремонта заменили металлическое и бетонное барьерное ограждение на более современное.

Чуйский тракт — автомобильная дорога протяженностью 968 км из Новосибирска до границы с Монголией. На месте современного Чуйского тракта долгое время находился так называемый Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времён пользовались торговцы и воины. Современное обустройство тракта началось в 1914 году, в 1930-е годы шло активное строительство тракта на его алтайском промежутке. Для строительства использовался труд заключенных. Сдан в эксплуатацию 1 января 1935 года. В годы Великой Отечественной войны по тракту шли караваны из Монголии с помощь Советской армии.