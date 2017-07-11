«Денег нет, лучше перекопаем»: в Якутии вырыли рвы на пути к дикому пляжу

Якутск, , 10:59 — REGNUM Въезд к не оборудованному, но популярному месту для купания возле Якутска, которое люди прозвали Петуховка, блокировали огромными траншеями, так как там летом 2017 года уже утонули шесть человек. Якутяне возмущены: до пляжа всё равно можно добраться, да и альтернативных оборудованных мест для купания взамен этого власти не создали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Своё недовольство тем, что дорога на Петуховку перекопана, люди высказывают в комментариях на сайте News.Ykt.ru, которое и опубликовало фото огромных траншей по пути на Петуховку. Якутяне уверены, что дойти пешком до пляжа, оставив машину, не составит труда и предлагают тогда уже заминировать подходы к пляжу или, как вариант, перекопать всё побережье реки Лена, кроме места, где находится единственный санкционированный пляж республики. Кроме того, люди сообщают о том, что перерытая дорога к пляжу — не единственная.

Люди также высказывают мнение, что в Петуховке вода чище, чем на центральном пляже Якутска, а также напоминают, что запретить легко, а сделать пляж безопасным — гораздо труднее.

«Окопы вырыли, это смешно. Но дешево, сохранили бюджетные средства, молодцы». «Уж лучше обустроить пляж, чем пытаться устроить из него подобие концлагеря», «Оборудуйте пляжи вышками спасателей, как во многих городах, сделайте для людей отдых, а не копайте ямы! Два спасателя на берегу два на воде на лодке пусть дежурят, можно придумать многое, обучить спасателей для пляжа, поставить ограждающие буйки и нет проблем! Но это все дорого. А денег нет. Лучше перекопаем дорогу», — пишут люди.

Якутяне обращают внимание ещё на один момент: пляж не стал бы опасным, если бы одна из компаний республики не добывала там активно песок. По её вине под водой в месте, где купаются люди, множество опасных ям, берег резко уходит из-под ног, поэтому выплыть трудно.

Отметим, в этом году на диких пляжах Якутии утонули 43 человека, в том числе 8 детей. Именно на Петуховке погибли 6 человек, в других не оборудованных местах для купания возле города — ещё столько же.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели Якутии призывают жителей республики не купаться в не оборудованных для этого местах, но вместе с тем напоминают: санкционированный пляж в регионе только один и находится он в Якутске. Да и то пляж открыли только 24 июня, а до этого измученные жарой люди перелезали к воде через забор.

Напомним, в регионах России нехватка подходящих для купания мест — распространённая проблема, но в основном купаться негде не из-за отсутствия оборудованных мест, а по причине низкого качества воды.