На дорогах Москвы заменят более двух тысяч люков

Москва, , 10:48 — REGNUM Более двух тысяч канализационных люков заменят к октябрю 2017 года на дорогах российской столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на ГБУ «Автомобильные дороги».

«Люки, которые закупают для города, соответствуют всем нормативным требованиям к материалам и изделиям, которые применяются при ремонте и строительстве дорожного покрытия, — говорится в сообщении. — Их укладывают на одном уровне с проезжей частью или тротуаром в соответствии с уклонами».

Новые люки, которые изготовляют из высокопрочного чугуна, выдерживают динамическую нагрузку до 40 т.

Отмечается, что в городе также в рамках ежегодного ремонта уличной дорожной сети ремонтируют горловины и люки колодцев, устанавливают опорные плиты и меняют чугунное оборудование.