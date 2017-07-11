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На дорогах Москвы заменят более двух тысяч люков

Общество

Новые люки, которые изготовляют из высокопрочного чугуна, выдерживают динамическую нагрузку до 40 тонн

Москва, 11 июля 2017, 10:48 — REGNUM  Более двух тысяч канализационных люков заменят к октябрю 2017 года на дорогах российской столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на ГБУ «Автомобильные дороги».

«Люки, которые закупают для города, соответствуют всем нормативным требованиям к материалам и изделиям, которые применяются при ремонте и строительстве дорожного покрытия, — говорится в сообщении. — Их укладывают на одном уровне с проезжей частью или тротуаром в соответствии с уклонами».

Новые люки, которые изготовляют из высокопрочного чугуна, выдерживают динамическую нагрузку до 40 т.

Отмечается, что в городе также в рамках ежегодного ремонта уличной дорожной сети ремонтируют горловины и люки колодцев, устанавливают опорные плиты и меняют чугунное оборудование.

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