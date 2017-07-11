Молодежь должна участвовать в политике, считают 80% граждан РФ: опрос

Москва, , 10:21 — REGNUM У 90% жителей России есть запрос на вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь страны. О том, что необходимо привлекать молодежь к такого рода активности, согласны более, чем 80% во всех возрастных группах. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примечательно, что сами молодые проявляют меньшую заинтересованность, чем старшее поколение. Так, среди самих молодых людей доли однозначных ответов заметно ниже, чем среди старшего поколения («безусловно нужно привлекать» — 37−43% среди 18−34-летних, 52−59% среди 35-летних и старше).

От 34% до 67% граждан РФ одобряют участие молодежи в различных видах политической деятельности.

Прежде всего одобряется простое участие в выборах в качестве избирателей, реже — участие в деятельности партий, агитацию в пользу того или иного кандидата, выдвижение своей кандидатуры на выборах.

Опрос проведен 20−21 июня 2017 г. В опросе принимают участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, большинство граждан считают, что современная молодежь в России общительная, аккуратная, активная, любящая спорт и ориентированная на материальные ценности. Более 50% считают молодежь законопослушной.

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