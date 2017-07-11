Вторник, 11 Июля 2017 года
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В результате авиаудара ВВС Турции погибло 11 курдов

Общество

Погибшие были, по словам командования армии страны, членами Рабочей партии Курдистана

В результате авиаудара ВВС Турции погибло 11 курдов
Иллюстрация: Topwar.ru
Турецкие ВВС

Анкара, 11 июля 2017, 09:32 — REGNUM  ВВС Турции нанесли удар по курдским повстанцам, в результате чего погибли 11 человек, заявили в командовании армии страны, сообщает 11 июля Reuters.

Два инцидента произошло на юго-востоке страны, убитые принадлежали к Рабочей партии Курдистана (РПК).

Первый налет авиации был осуществлен недалеко от сирийской границы в провинции Мардин. Здесь было убито восемь курдов.

Трое других повстанцев были убиты в провинции Хаккари на границе с Ираком и Ираном. Также было уничтожено одно укрытие курдов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, правительственные войска ведут с ней борьбу с 2015 года, когда было разорвано перемирие.

В ходе конфликта были убиты тысячи людей, большая часть из них — это курды, а также мирные граждане.

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Курдистан