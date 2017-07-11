В Москве до конца года перекрыли участки Ленинградского проспекта

Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве до конца года перекрыли участки Театральной и Московской аллей и Ленинградского проспекта, сообщают 11 июля в пресс-службе администрации города.

В администрации добавляют, что перекрытие движения связаны со строительством участка Третьего пересадочного контура на севере столицы (ТПК).

Так, до 31 декабря будет перекрыта Театральная аллея от Петровско-Разумовской аллеи до Московской, а также Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51.

На Ленинградском проспекте движение по одной полосе ограничат от дома 33а до дома 35.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента строительства Москвы Марат Хуснуллин заявил, что первый участок ТПК — второго кольца метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», планируется запустить ко Дню города.

Полностью запустить весь пересадочный контур власти города планируют в 2020—2021 годах.

Всего к 2021 году планируется строительство 63 новых станций метро и более 142 км линий метро, при этом длина московского метро вырастет в полтора раза, а количество жителей, не имеющих доступа к метро в шаговой доступности, сократится вдвое.

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