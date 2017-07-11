Высокопоставленный партийный чиновник предстанет перед судом в КНР

Пекин, , 09:25 — REGNUM Бывший член Постоянного комитета Тяньцзиньского городского комитета КПК Ван Хунцзян понесет наказание за неоднократное нарушение партийной дисциплины. Соответствующее заявление было опубликовано Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины.

В ходе внутренней проверки, инициированной весной 2017 года, было установлено, что Ван Хунцзян злоупотреблял служебным положением, использовал бюджетные средства в личных целях, а также получал дорогостоящие подарки, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время экс-чиновник находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение. Ван Хунцзян пока не прокомментировал обвинение со стороны Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, высшее дисциплинарное ведомство КНР назвало и пристыдило несколько молодых чиновников, уличенных в семи эпизодах коррупции.

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