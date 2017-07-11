Якутск, , 09:19 — REGNUM Предлагая ограничить скрытую рекламу спиртного в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях, Минздрав РФ смотрит не туда, куда нужно: не в магазины и на заводы, которые производят алкоголь, а на экран. В этом уверен депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Предлагается запретить не только демонстрацию намеков на алкоголь, но и его скрытую рекламу в фильмах, телешоу и так далее, — пояснил парламентарий. — Тут нужно сказать с точки зрения законодателя: «скрытая реклама» — вещь очень сложная для юридического определения. Понятно, что долго и настойчиво показываемые в кадре логотипы — это скрытая реклама. Но как, спрашивается, прописать это в законе? Сколько-то секунд на логотип? Вообще запрет логотипов? А как же «Завтрак у «Тиффани», к примеру?»

Федот Тумусов уверен, что применять запрет Минздрава стоит только в случае, если фильм создан с господдержкой, и то сделать это возможно будет не всегда, если фильм, к примеру, исторический. Кроме того, депутат считает, что любой автор фильма или рекламщик всегда может играть смыслами и сделать всё так, что юридически к нему будет не придраться.

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«Да и есть ли в скрытой рекламе большая беда? Ведь, скажем честно, пьют люди не оттого, что посмотрели «Особенности национальной рыбалки», где этой скрытой рекламы, она же продакт-плейсмент, хватает — водка там, причем вполне конкретная, демонстрируется долго и упорно. Но, скажите, сделал ли этот фильм кого-нибудь алкоголиком? Нет, мне кажется, что вот так, в лоб, подходить здесь всё же нельзя. Плохой фильм никого не убедит пить, а хороший фильм — тем более, потому что у него другая цель», — добавил Федот Тумусов.

С другой стороны, парламентарий считает нужным запретить рекламу безалкогольного пива, которая законно и открыто показывается по ТВ под известными брендами.

Напомним, предложение Минздрава РФ запретить рекламу спиртного (в том числе скрытую) в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях прописано в стратегии формирования здорового образа жизни населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года с инициативой запретить демонстрацию употребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах выступил Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП). Тогда премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву было направлено письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам оценить такое предложение.