Демонстранты сожгли чучело президента Бразилии

Сан-Паулу, Бразилия, , 09:14 — REGNUM Протестующие в бразильском городе Сан-Паулу, которые требуют отставки президента страны Мишела Темера и проведения досрочных выборов, сожгли чучело главы государства на одной из центральных магистралей мегаполиса. Об этом передает во вторник, 11 июля, телекомпания НТВ.

«Акция состоялась в городе Сан-Паулу на проспекте Паулиста — одной из центральных магистралей мегаполиса», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентская комиссия Бразилии на этой неделе рассматривает дело об уголовных обвинениях против главы государства, что является первым случаем в истории страны. Если обвинительный акт будет принят депутатами, то Темера отстранят от должности на время судебного процесса, но не более, чем на 6 месяцев.

Место президента Бразилии может занять председатель Палаты депутатов Родриго Маия, который является союзником президента и его соратником по партии.

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