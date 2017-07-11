В Московском регионе установится теплая и солнечная погода

Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве и Московской области 11 июля установится теплая солнечная погода, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух в Москве прогреется до плюс 23−25 градусов, по области — до 20−25 градусов. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2−7 метров в секунду.

Осадков не ожидается. В ночь на 12 июля возможен небольшой дождь. Воздух ночью прогреется до 13−15 градусов тепла, по области — до 10−15 градусов тепла.

Днем 12 июля также возможен небольшой дождь и до 24 градусов тепла. По области — до 25 градусов тепла.

Ранее в Московском регионе 8 и 9 июля был пройден пик похолодания. Летняя погода придет в Центральную Россию к 12 июля.

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