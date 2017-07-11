Почти половина украинцев хорошо относится к России – опрос

Киев, , 08:27 — REGNUM Количество украинских граждан, положительно настроенных к России, составляет почти половину украинского населения, сообщается в результатах проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) социологического опроса.

В результатах опроса, проведенного с 20 по 29 мая 2017 года и опубликованного 10 июля, сообщается:

«Отношение населения Украины к России остается лучшим, чем отношение населения России к Украине, количество положительно настроенных украинцев растет (февраль 2017 — 39%, май 2017 — 44%)».

Как отмечают социологи, ситуация в России прямо противоположная: число положительно настроенных к Украине людей сократилось с начала года на восемь процентов (январь 2017 — 34%, май 2017 — 26%).

Отмечается, что опрос был проведен методом личного интервью в 108 населенных пунктах всех областей Украины. Опрошено 2040 респондентов старше 18 лет.

Напомним, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения на конец июня 2017 года, большинство жителей РФ ощущают военную угрозу, причем потенциальными источниками агрессии граждане называют в первую очередь США (63%) и Украину (31%).

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