Скворцова: На химиотерапию в 2016 году потрачено 33 млрд рублей

Москва, , 08:13 — REGNUM В 2016 году на химиотерапию в России было потрачено более 33 млрд рублей, в целом для лечения онкологических заболеваний разработано 26 инновационных препаратов, заявила на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, в 2016 году в условиях круглосуточного стационара пациентам было оказано 627 тыс. случаев химиотерапии. Ее получили 194 тыс. пациентов.

Скворцова также напомнила, что химиотерапия входит в базовую программу ОМС с 2014 года.

26 инновационных препаратов, разработанных учеными для лечения онкологии, должны качественно улучшить жизнь пациентов, в том числе и тех, у кого запущенные формы рака.

Препараты проходят разные стадии испытаний. Ожидается, что лекарства увеличить и продолжительность жизни, и качество жизни онкологических больных в том числе в запущенной стадии.

Кроме того, Скворцова заявила об открытии в 2017 году двух центров в рамках ядерной медицины.

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