Суд закрыл детсад Кемерово из-за обнаруженной радиации

Кемерово, , 08:05 — REGNUM Недопустимая концентрация радона в воздухе стала причиной приостановки работы детского сада, сообщили 11 июля в пресс-службе Управления Федеральной Службы судебных приставов РФ по Кемеровской области.

«На территории муниципального детского сада сотрудники Росприроднадзора по Кемеровской области обнаружили недопустимое количество радона в воздухе, — говорится в сообщении. — Из-за нарушений судебный пристав-исполнитель уже приостановил деятельность учреждения на 60 суток».

Уточняется, что детский сад работает более 50 лет. Недавно в нем сделали ремонт, результаты которого приехали проверить сотрудники регионального управления Росприроднадзора.

В ходе проверки выяснилось наличие радона в воздухе нескольких комнат. Эти данные Росприроднадзор направил в суд, который привлек руководства детского сада к административной ответственности по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ).

Затем в Межрайонный отдел судебных приставов (МОСП) по особо важным исполнительным производствам регионального УФССП поступило постановление о возбуждении исполнительного производства.

«Деятельность учреждения приостановили на 60 суток, - говорится в сообщении. - Так как детский сад еще был закрыт на ремонт, детей во время действий судебных приставов-исполнителей в здании не было».

Уточняется, что в основном дети, записанные в этот детский сад, к настоящему времени переведены в другие дошкольные учреждения.

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